De tips over de verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann in Portugal stromen binnen. Maar wat weten we nu precies over de nieuwe verdachte?

Op 3 mei 2007 verdween de Britse peuter Madeleine McCann net voor haar vierde verjaardag uit de vakantiewoning in de Ocean Club in Praia da Luz in de Portugese Algarve die haar ouders hadden gehuurd. De vader en de moeder zaten toen met zeven Britse vakantievrienden wat verderop te dineren.

Woensdag maakt de Duitse justitie verrassend bekend zich te focussen op de 43-jarige Duitser Christian B. die al veroordelingen voor kindermisbruik heeft opgelopen en die nu in Kiel in de cel zit voor drugshandel. Voor een aanklacht is er voorlopig nog onvoldoende bewijs. De toen 30-jarige verdachte was in het gebied rond Praia de Luz, waar de familie McCann verbleef toen de peuter verdween, en werd de bewuste avond gebeld om 19.32 uur. Dat telefoontje eindigde om 20.02 uur. Madeleine zou die avond tussen 21.10 en 22.00 uur zijn verdwenen.De dag nadat Madeleine verdween, heeft de verdachte zijn auto op naam van iemand anders gezet. Uit een uittreksel uit het Duitse federale centrale register blijkt dat de nu 43-jarige voor het eerst terechtstond in 1994 in Beieren wegens 'misbruik van een kind' en 'seksuele handelingen tegen een kind'. De districtsrechtbank van Würzburg veroordeelde de toen 17-jarige tot een jeugdstraf van twee jaar, waarvan hij slechts een deel uitzat. Volgens gerechtelijke documenten die het Duitse blad Der Spiegel kon inkijken, fantaseerde de Duitser in chats over het ontvoeren en seksueel misbruiken van kinderen. Hij 'wou iets vangen en dagenlang gebruiken', luidde het in een chat van september 2013. Toen zijn bekende opmerkte dat dit gevaarlijk is, was het antwoord: 'och als de bewijzen daarna worden vernietigd.'Volgens het Duitse blad Volksstimme kwam de 43-jarige Duitser al in februari 2016 bij de Duitse justitie in beeld in verband met de verdwijning van de kleine Inga Ghericke die als het 'evenbeeld' van 'Maddie' geldt. Inga was vijf jaar oud toen zij op 2 mei 2015 uit een bos nabij Stendal spoorloos verdween. Daar was zij op familie-uitstap. Omvangrijke zoekacties en onderzoek konden niet uitklaren wat er met Inga is gebeurd. De regio bevindt zich zowat 100 km ten noordoosten van Braunschweig, waar de Duitse verdachte zijn woonplaats had. Een dag na de verdwijning van het Duitse meisje had hij in de buurt een ongeval op een parkeerplaats naast de snelweg nabij Helmstedt. De Duitser liep zeven jaar cel op wegens gewelddadige verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse vrouw in Praia da Luz rond 2005. Dit vonnis is nog onder revisie en dus nog niet rechtsgeldig. Volgens Martin Brunt, misdaadcorrespondent van Sky News kwam hij in 2017 in beeld van de politie vanwege een vermeende bekentenis. 'Ik heb begrepen dat hij samen met een andere man in een bar in Duitsland was, rond de tiende verjaardag van de verdwijning van Madeleine. Er kwam een bericht op de tv over de verjaardag van de verdwijning van Madeleine en hij zei iets dat suggereerde dat hij wist wat er was gebeurd', aldus Brunt. Iedereen die de verdachte kent, omschrijft hem als een vreemde jongen, schrijft het Duitse persburaeu DPA. 'Hij was altijd een beetje boos. Op een dag, rond 2006, verdween hij zonder een woord', zei een voormalige buurvrouw uit Portugal aan Sky News. De vrouw hielp met het opruimen van de verlaten woning. 'Het was vies. Overal slingerden zaken die kapot waren. In een vuilniszak zaten pruiken en vreemde kleding - misschien voor kostuums.'