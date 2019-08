Zaak-Epstein vestigt aandacht op zelfdoding in Amerikaanse gevangenissen: 'Dit kan voorkomen worden'

Jeroen Kraan Correspondent in de Verenigde Staten

De zelfmoord van Jeffrey Epstein, de multimiljonair die door de New Yorkse autoriteiten werd beschuldigd van grootschalig misbruik van minderjarige meisjes, is geen uitzondering. Zelfdoding is zelfs de meest voorkomende doodsoorzaak in Amerikaanse gevangenissen.

© Getty Images

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

