Xi waarschuwt Biden om ‘niet met vuur te spelen’ inzake Taiwan

De Chinese president Xi Jinping heeft tijdens een ruim twee uur durend telefoongesprek zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden gewaarschuwd om ‘niet met vuur te spelen’ als het over Taiwan gaat. Dat meldt het Chinees staatspersagenschap Xinhua donderdag. De spanningen tussen de twee grootmachten liepen deze week hoog op na een mogelijk bezoek van Nancy Pelosi, de Spreker van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigen, aan het eiland.

Vooral Taiwan vormde een heet hangijzer tijdens het lange gesprek tussen de Amerikaanse en de Chinese leiders. ‘Wie met vuur speelt, zal zich uiteindelijk verbranden’, zei Xi tegen Biden. De Verenigde Staten moeten zich houden aan het zogenoemde één-China-principe, stelt de Chinese president. Volgens dat principe maakt Taiwan deel uit van China en is het dus niet onafhankelijk.

Today I spoke with President Xi Jinping of the People’s Republic of China as part of our efforts to deepen lines of communication, responsibly manage our differences, and address issues of mutual interest. pic.twitter.com/mwIeg35h8j — President Biden (@POTUS) July 28, 2022



Pelosi

Het vijfde gesprek tussen de twee presidenten was bedoeld om de wederzijdse rivaliteit in goede banen te leiden. Maar dat dreigde in het gedrang te komen door een mogelijk bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. Zij zou de eerste Spreker van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zijn die het eiland bezoekt sinds Newt Gingrich in 1997.

Peking zei dat een reis van Pelosi een grotere inbreuk zou zijn op zijn soevereiniteit over Taiwan dan eerdere bezoeken van Amerikaanse ambtenaren en politici, bericht South China Morning Post uit Hongkong. Pelosi is namelijk de tweede in de lijn van de Amerikaanse presidentiële opvolging.

Het Chinese leger heeft verklaard tegenmaatregelen te zullen nemen als het bezoek van Pelosi doorgaat. Het Amerikaanse leger is naar verluidt van plan zijn troepen- en middelen in regio uit te breiden. Militaire waarnemers zeggen dat de respectieve benaderingen van de grootmachten gemakkelijk tot een conflict zouden kunnen leiden. Het Amerikaanse leger heeft Pelosi van het bezoek afgeraden verklaarde president Biden eerder.

Spreker Nancy Pelosi @ Reuters

De spanning is in elk geval erg hoog in de regio. Op maandag liet de Taiwanese president Tsai Ingwen zich nog filmen tijdens militaire drills. Gebieden van Taiwan en stadsdelen van Taipei werden op maandag tijdens een grootscheepse oefening ontruimd. Afgelopen weekend waagden Amerikaanse militaire vliegtuigen zich bovendien erg ver op Chinees luchtruim, zegt Japan.

Volgens het Witte Huis heeft Biden tijdens het gesprek dan weer beklemtoond dat het Amerikaanse beleid ten opzichte van Taiwan niet veranderd is. De VS zullen zich blijven verzetten tegen pogingen van China om de status quo te ondermijnen en zo de vrede en de stabiliteit in de regio in gevaar te brengen.

Tsai Ing-wen tijdens de jaarlijkse drills van het Taiwanese leger op 25 juli 2022 @Reuters

Beide staatshoofden noemden de conversatie ‘diepgaand en oprecht’.

De twee leiders toonden zich ook voorstander van een persoonlijke ontmoeting, zo is na afloop van het gesprek nog vernomen bij Amerikaanse diplomaten. Wanneer die ontmoeting zou kunnen plaatsvinden, is nog niet duidelijk, schrijft Belga. Biden en Xi ‘bespraken het belang van een persoonlijk gesprek. Ze kwamen overeen dat hun teams werk zouden maken van het vinden van een wederzijds aanvaardbaar tijdstip’, klinkt het.

Op economisch vlak overweegt de regering-Biden enkele tarieven op Chinese importen op te heffen om de Amerikaanse consumenten wat verlichting te bieden bij de torenhoge inflatie. Voormalig president Donald Trump legde voor ongeveer 370 miljard dollar aan invoerheffingen op na beschuldigingen van diefstal van intellectueel eigendom door China volgens het Japans persagentschap Nikkei Asia.

Ongeveer 150 Chinese bedrijven dreigen van de Amerikaanse beurzen te worden geschrapt indien zij de Amerikaanse toezichthouders op grond van strengere regels geen accountingsverslagen overleggen.

Halfgeleiders

De VS hebben ondertussen wetgeving goedgekeurd die de Amerikaanse halfgeleiderindustrie ongeveer 52 miljard dollar aan subsidies zal opleveren, evenals een belastingsvoordeel voor investeringen in chipfabrieken, waarvan de waarde op 24 miljard dollar wordt geschat – beide worden beschouwd als cruciaal om economisch te kunnen concurreren met China.

Taiwan is de grootste producent van halfgeleiders en Taiwanese bedrijven staan op het punt erg grote investeringen in de Verenigde Staten te maken, bericht Taiwan News. Chipfabrikanten uit Azië en de VS hadden vorige week nog gezegd dat zij investeringen in de VS zouden uitstellen of stopzetten als de achterstallige wetgeving niet wordt goedgekeurd.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) verklaarde dat de snelheid van de bouw van zijn fabriek van 12 miljard dollar in Phoenix afhankelijk zou zijn van Amerikaanse subsidies. Een ander Taiwanese producent GlobalWafers zei dat het alleen zou overwegen verder te gaan met een nieuwe fabriek van 5 miljard dollar in Sherman, Texas, als het in staat zou zijn subsidies te verkrijgen.