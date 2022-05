Xi Jinping verdedigt mensenrechtenbalans tegenover VN-commissaris Bachelet

De Chinese president Xi Jinping heeft woensdag de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties gesproken, Michelle Bachelet. Dat meldt staatstelevisie CCTV. Dinsdag waren er nieuwe documenten gelekt over de repressie van de Oeigoerse moslimminderheid in de autonome regio Xinjiang.

Washington beschuldigt China ervan dat het “op het hoogste niveau” het geweld tegen Oeigoeren steunt. Bachelet zal ook Xinjiang bezoeken. Toch belooft het bezoek netelig te worden, want Bachelet zal zich er niet vrij kunnen bewegen. Ze loopt het risico om gebruikt te worden door de Chinese autoriteiten, die zichzelf zo zouden kunnen vrijpleiten.

‘Mensenrechtenkwesties moeten niet gepolitiseerd of geïnstrumentaliseerd worden, er moet niet met twee maten en twee gewichten gewerkt worden’, zei Xi Jinping aan Bachelet tijdens een videoconferentie. ‘De situatie in ieder land is anders. Mensenrechten moeten zich ontwikkelen afhankelijk van de nationale situatie. Geen enkel land is perfect op het vlak van mensenrechten.’

Een consortium van veertien buitenlandse media publiceerde dinsdag documenten die afkomstig zijn van de hacking van computers van de politie van Xinjiang. De documenten geven een grauw beeld van de situatie van Oeigoeren in Xinjiang. Duizenden foto’s tonen beelden van talrijke gevangenen, onder wie vrouwen, minderjarigen en ouderen, in detentiekampen. De documenten wijzen erop dat de repressie opgelegd is door de hoogste regionen van de Chinese staat.