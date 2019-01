Women's March in moeilijk derde jaar: 'Nu belangrijker dan ooit om te demonstreren'

De Women's March van januari 2017, kort na de verkiezing van president Donald Trump, zette direct de toon voor de oppositie tegen zijn rechts-populistische bewind. Twee jaar later zit er een recordaantal vrouwen in het Congres en hebben de Democraten weer de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, maar gaat het met de organisatie van de vrouwenmars een stuk minder voorspoedig.