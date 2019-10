Correspondent in de Verenigde Staten

Het Witte Huis weigert alle medewerking aan het parlementaire onderzoek naar het controversiële Oekraïne-telefoontje van Trump en mogelijke afzetting van de president. Mag dat, en hoe moet het onderzoek nu verder?

Met een vlijmscherpe brief maakte het Witte Huis deze week gehakt van het onderzoek naar impeachment van president Donald Trump. Dat onderzoek is 'hoogst partijdig en ongrondwettig', schreef Pat Cipollone, advocaat van het Witte Huis, in een missive van acht pagina's. Volgens hem breekt het onderzoek met 'elk eerder precedent' en proberen de Democraten om 'de resultaten van de verkiezingen van 2016 nietig te verklaren, en het Amerikaanse volk te beroven van de president die zij vrijelijk hebben verkozen'.

