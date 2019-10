Donald Trump ging in een gesprek met de president van Oekraïne in de fout. Het impeachmentonderzoek tegen hem schiet op.

Als politicus past Donald Trump in geen enkel hokje. Ook niet in dat van een president tegen wie een afzettingsprocedure loopt. Richard Nixon ontkende tot het eind dat hij niet wist van de inbraak in het Democratische hoofdkwartier in het Watergategebouw in Washington. Bill Clinton beweerde bij hoog en bij laag dat hij nooit seks had 'with that woman', de stagiaire Monica Lewinsky. Trump scheldt en schopt wild om zich heen, maar het is gewoon duidelijk dat hij de grens van zijn presidentiële macht te veel heeft op...