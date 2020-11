De 69-jarige Jill Biden wordt de eerste first lady die haar rol als presidentsvrouw met een professionele carrière combineert, net zoals ze dat acht jaar lang als second lady deed.

'Denk even terug aan je favoriete leerkracht op school, die je het vertrouwen gaf om te geloven in jezelf. Dat is het soort first lady die Jill Biden zal zijn', zo omschreef Joe Biden zijn echtgenote tijdens zijn kiescampagne.

...

'Denk even terug aan je favoriete leerkracht op school, die je het vertrouwen gaf om te geloven in jezelf. Dat is het soort first lady die Jill Biden zal zijn', zo omschreef Joe Biden zijn echtgenote tijdens zijn kiescampagne. Jill Tracy Jacobs werd op 5 juni 1951 geboren in de Amerikaanse staat New Jersey. Ze groeide op in Philadelphia als oudste van vijf dochters in een gezin met een bankier als vader.Jill was gescheiden toen ze in 1977 met toenmalig senator Joe Biden trouwde, die zijn eerste vrouw en 1-jarige dochter in een auto-ongeluk was verloren. Jill werd stiefmoeder van de overlevende zonen van Biden, Beau (die in 2015 op 46-jarige leeftijd stierf aan hersenkanker) en Hunter. Samen kregen ze in 1981 nog een dochter, Ashley. Dr. Jill Biden heeft vier universiteitsdiploma's, waaronder een doctoraat, en geeft Engels aan de Northern Virginia Community College in Washington D.C. Ze was de eerste vicepresidentsvrouw die haar job behield toen haar man werd verkozen naast Barack Obama. Haar veiligheidsagenten vermomden zich als studenten om niet op te vallen. Acht jaar lang verdeelde ze haar tijd tussen 'diners met de machtigste man in de wereld en oudercontact met alleenstaande moeders', zo blikt ze zelf terug.Toen haar man de kandidatuur voor de Democratische presidentskandidaat in de wacht sleepte, ruilde ze haar job in voor een rol als campagnebegeleidster. Ze kwam op voor haar man als een leeuwin voor haar welpen. Toch zou ze het lesgeven opnieuw willen opnemen wanneer Joe Biden wordt ingezworen als president. Ze zou daarmee de eerste first lady zijn die een betaalde job uitoefent, wat haar nu al de bijnaam 'Professor FLOTUS' heeft opgeleverd.De thema's die Jill Biden als first lady in de verf zal willen zetten zijn niet verrassend gerelateerd aan het onderwijs. Ook zal ze het Joining Forces initiative, dat ze samen met Michelle Obama in 2011 oprichtte, nieuw leven willen inblazen. Dat project steunt militaire veteranen en hun gezinnen met onderwijs en werkgelegenheid.