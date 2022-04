De wereld 'behandelt crisissen die zwarten en blanken treffen niet op dezelfde manier'. Dat heeft de directeur-generaal van de WHO woensdag gezegd. Tedros Adhanom Ghebreyesus vergeleek de aandacht voor Oekraïne met die voor andere landen.

'Alle aandacht voor Oekraïne is natuurlijk erg belangrijk, omdat dit een impact heeft op de hele wereld. Maar niet eens een fractie (van deze aandacht) gaat naar Tigray (de regio van Ethiopië waar hij vandaan komt en die onderworpen is aan een verwoestende blokkade, nvdr.), naar Jemen, Afghanistan, Syrië en al de rest', aldus Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een persconferentie. 'Ik moet direct en eerlijk zijn: de wereld behandelt de mensheid niet op dezelfde manier. Sommigen zijn gelijker dan anderen', zei Ghebreyesus. 'En als ik dat zeg, doet het me pijn (...) Het is heel moeilijk om te accepteren, maar dat is wat er gebeurt', vervolgde hij, in de hoop dat 'de wereld tot bezinning zal komen en al het menselijk leven op dezelfde manier zal behandelen'

. De directeur-generaal van de WHO is bezorgd over de situatie in Tigray, waar de autoriteiten in conflict zijn met de rebellen. Hij sprak de vrees uit dat de humanitaire wapenstilstand, die op 24 maart door de regering van Addis Abeba is afgekondigd om humanitaire hulp aan Tigray mogelijk te maken, 'slechts een diplomatiek manoeuvre is'.

Waar al 2.000 EHBO-vrachtwagens in de regio hadden moeten aankomen, 'zijn dat er tot nu toe slechts 20, wat neerkomt op 1 procent van de behoeften', hekelde Ghebreyesus.

In Ethiopië is al sinds november 2020 een bloedig conflict aan de gang tussen troepen trouw aan de regering en Tigray-rebellen, nadat premier Abiy Ahmed een offensief was gestart tegen het Tigray People's Liberation Front (TPLF). De TPLF-rebellen erkennen de regering in Addis Abeba niet. In het verleden beschuldigden Amnesty, HRW en de Verenigde Naties alle betrokken partijen al van mensenrechtenschendingen. Het lange conflict heeft geleid tot een zware humanitaire crisis in het noorden van Ethiopië, waar volgens het Wereldvoedselprogramma meer dan 9 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben.

Volgens de VN moesten al 400.000 mensen hun huizen verlaten. Twee weken geleden kondigden beide partijen in het conflict een staakt-het-vuren aan. 'Wat in Ethiopië gebeurt, is tragisch. Mensen worden levend verbrand vanwege hun etniciteit, en ik weet niet zeker of de media dit ernstig hebben genomen', aldus nog Tedros Adhanom Ghebreyesus. 'We hebben een evenwicht nodig. We moeten elk leven ernstig nemen omdat elk leven kostbaar is.'

