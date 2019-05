WHO waarschuwt voor verspreiding van foute informatie over gezondheid migranten

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor de verspreiding van foutieve informatie over de gezondheidstoestand van migranten. Over het algemeen zijn migranten bij hun aankomst in Europa relatief gezond, zo staat in een WHO-rapport dat maandag in Rome werd voorgesteld.

Wel kunnen die mensen sneller getroffen worden door infectieziekten. 'Maar er is slechts een zeer klein risico dat de ziekte op de bevolking van het gastland wordt overgedragen,' klinkt het. De toegenomen migratie richting Europa sinds 2010 heeft geen 'aanzienlijke uitbraak' van infectieziekten met zich meegebracht, zo vermeldt het rapport over de gezondheidstoestand van migranten en vluchtelingen in Europa. Geruchten Het onderwerp kwam internationaal op de agenda te staan omdat onder meer de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini migranten verantwoordelijk stelde voor de uitbraak van besmettelijke aandoeningen. Ook in België waren er afgelopen week nog geruchten over een uitbraak van schurft, tuberculose en malaria onder de groep transmigranten die in het Brusselse Noordstation verblijft. Maar de ngo Dokter van de Wereld benadrukte zondag dat daar geen sprake van is. Ook de gezondheidsinspectie van de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de federale overheidsdienst Volksgezondheid zeggen geen meldingen te hebben ontvangen. Het thema wordt 'emotioneel bediscussieerd' en gaat vaak gepaard met 'fake news', zegt Santino Severoni, de WHO-coördinator voor de gezondheid van migranten. Ziekten worden niet enkel van 'zuid naar noord overgedragen, maar ook van noord naar zuid', zo klinkt het. Psychisch Volgens het rapport hebben migranten wél vaker te kampen met psychische aandoeningen, zoals depressies en angststoornissen. Dat is een gevolg van de soms brutale ervaringen in het thuisland en tijdens de reis naar Europa, maar ook de lange procedures voor asielaanvragen, de werkloosheid en discriminatie in het gastland dragen daartoe bij, zegt de WHO. Lees ook Vluchtelingen brengen geen ziektes mee: 'Wij maken hén ziek'