Vluchtelingen brengen geen ziektes mee: 'Wij maken hén ziek'

De laatste jaren worden gekenmerkt door sterk gepolitiseerde en polariserende debatten over migratie, waarbij feiten snel ondergesneeuwd raken. Om enkele onwaarheden tegen te gaan, publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een rapport over de gezondheid van vluchtelingen en migranten. Ook de Europese Commissie doorprikt enkele hardnekkige mythes in een nieuwe factsheet over migratie. In tegensteling tot wat vaak wordt gedacht, blijkt er geen systematisch verband te zijn tussen migratie en de introductie van besmettelijke ziekten in het gastland.

