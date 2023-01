Wereldwijd 86 journalisten vermoord in 2022

In 2022 zijn 86 journalisten vermoord, zo meldt Unesco maandag. Het jaar ervoor lag dat aantal nog op 55. Na een dalende trend de afgelopen jaren, doet deze sterke stijging de alarmbellen rinkelen, zo zegt directeur-generaal Audrey Azoulay.

‘De autoriteiten moeten hun inspanningen verdubbelen om een einde te maken aan deze misdaden en ervoor zorgen dat de daders worden veroordeeld. Onverschilligheid is een belangrijke factor in dit klimaat van geweld’, aldus Azoulay in Parijs.

Het aantal vermoorde mediamedewerkers daalde in de periode tussen 2018 en 2021, maar piekte dus opnieuw in 2022. Meer dan de helft van de moorden gebeurde in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De meeste journalisten werden om het leven gebracht in Mexico, gevolgd door Oekraïne en Haïti.

Bovendien werd de helft van de journalisten niet tijdens hun werk gedood, maar bijvoorbeeld op reis of in hun eigen woning, zo zegt Unesco. Hieruit blijkt dat er geen veilige plek is voor journalisten, zelfs niet in hun vrije tijd of eigen omgeving.