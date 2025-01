Wereldhandelsorganisatie waarschuwt voor ‘catastrofe’ bij opbod aan invoerheffingen

Ngozi Okonjo-Iweala, directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), heeft donderdag tijdens het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse skioord Davos opgeroepen tot kalmte over invoerheffingen. Ze waarschuwde voor een ‘catastrofe’ als landen elkaar om de oren gaan slaan met dergelijke heffingen.

De Amerikaanse president Donald Trump staat in het centrum van het dossier. Hij dreigde de voorbije dagen met invoerheffingen tegen producten uit allerlei landen, zoals Canada, China en Mexico, en ook tegen de Europese Unie.

Okonjo-Iweala pleitte voor kalmte, ook als er effectief bepaalde invoerheffingen zouden komen. ‘Als we keer op keer reageren, met hefifngen van 25 procent, van 60 procent, en als we zo terugkeren naar de jaren dertig, dan gaan we de wereldwijde economie zien krimpen met dubbele cijfers’, zei de Nigeriaanse. ‘Dat zou rampzalig zijn, voor iedereen en vooral voor de arme landen’, klonk het.