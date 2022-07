Wereld Tijgerdag: tijgerpopulatie stijgt van 121 tot 355 in Nepal

Nepal heeft het aantal tijgers dat in het wild leeft, zien verdrievoudigen sinds 2010, zo hebben functionarissen gezegd.

Het aantal Bengaalse tijgers steeg in Nepal van 121 in 2009 tot 355 in 2022 volgens cijfers die vrijdag op Wereldtijgerdag werden bekendgemaakt. De populatie nam met 120 tijgers toe sinds de vorige telling in 2018, toen het aantal op 235 lag.

“De telling toont dat onze inspanningen voor het behoud van de tijger resultaat opleveren. Het is het resultaat van gecoördineerde inspanningen onder alle belanghebbende partijen, waaronder overheidsdiensten en het publiek”, zei Dil Bahadur Purja Pun, woordvoerder van het departement voor nationale parken en natuurbehoud.

De toenemende populatie leidt tot steeds meer conflicten met de mens. Minstens 62 mensen verloren de jongste drie jaar het leven bij aanvallen door tijgers, zo meldde de Kathmandu Post. Thakur Bhandari, een activist van een organisatie van bosgebruikers, zei dat de regering weinig aandacht had voor de capaciteit van de bossen. “Arme mensen, vaak van inheemse en uitgesloten gemeenschappen, moeten de prijs betalen voor de obsessie van Nepal om het aantal tijgers te verhogen. We hebben maar zoveel tijgers nodig als het bos aankan”, aldus Bhandari.

Volgens de natuurbehoudsorganisatie WWF (World Wildlife Fund) leven er wereldwijd nog ongeveer 3.900 tijgers in het wild.