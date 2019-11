De Brits-Russische auteur Peter Pomerantsev dook onder in de moderne informatieoorlog. 'We kunnen de strijd tegen desinformatie niet winnen met regels alleen', concludeert hij.

'Heb jij er wel eens bij stilgestaan hoe normaal we het vinden dat er mensen zijn die voortdurend boze berichten online zetten? Tien jaar geleden hadden we zo iemand net niet gek verklaard. Nu doet haast iedereen het.' Peter Pomerantsev lijkt het zelf nog niet helemaal te vatten. 'Ik zie het aan beide kanten van mijn vriendenkring: je hebt Russen die de vreemdste samenzweringstheorieën over de Amerikaanse ex-presidentskandidaat Hillary Clinton rondpompen, maar evengoed Amerikaanse liberals die bereid zijn de ergste verhalen over president Donald Trump te geloven. Je ziet hen gewoon afdrijven.'

