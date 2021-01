Kort na zijn eedaflegging aan het Capitool op woensdagmiddag (om 18u Belgische tijd) gaat de kersverse president Joe Biden aan de slag. Hij zal een serie presidentiële besluiten ondertekenen, die beslissingen van voorganger Donald Trump ongedaan maken of omkeren.

Dat er zo een serie presidentiële besluiten komt, bevestigt de campagne van Biden, en ook over de inhoud laat men weinig twijfel. Meer: een gelekt memo van Bidens stafchef Ron Klain doet uit de doeken wat Biden in zijn eerste dagen als president op het spoor wil zetten.

Een van de eerste presidentiële besluiten van Biden zal Donald Trumps inreisban tegen moslimlanden ongedaan maken.

Bij presidentieel besluit zal Biden de herintrede van de VS in de Klimaatakkoorden van Parijs in gang zetten. Hij zal uitstel bieden aan studenten die hun lening niet kunnen afbetalen en er komt een verlenging van het moratorium op uitzettingen voor bewoners die hun huishuur wegens covid niet kunnen betalen. Er komt een mondmaskerplicht in federale gebouwen.

Biden zal ook via presidentieel besluit de hereniging in gang zetten tussen kinderen van migranten en hun ouders, die na hun aanhouding aan de grens gescheiden geraakten - dat wordt niet zo simpel want in sommige gevallen zijn die ouders weer vrijgelaten en ondergedoken om uitzetting te vermijden.

Volgens het memo van Klain zal Biden op zijn eerste dag een nieuw migratieplan naar het Congres sturen. In dat plan zit volgens ingewijden, die het persagentschap AP aan het woord laat, voor de meeste sans-papiers op VS-grondgebied een pad van acht jaar op weg naar staatsburgerschap. Voor de zogenaamde 'Dreamers', die op jonge leeftijd met hun ouders illegaal de VS inreisden, is er een sneller pad. Er verblijven vele miljoenen sans-papiers in de VS.

Daarnaast, wordt bericht vanuit Canada, wil Biden ook de bouw van de omstreden Keystone XL pijplijn tussen Canada en de VS stopzetten.

Symboliek

De volgende dag zal Biden zich in zijn presidentiële besluiten concentreren op de pandemie, aldus het memo van Klain. Er komt een toename in de testen die het mogelijk moet maken om scholen en bedrijven veilig te heropenen. Er komt ook, misschien niet op die dag zelf, een plan om de vaccinatiecampagne efficiënter en sneller te doen verlopen.

Presidentiële besluiten zijn gedeeltelijk substantieel, gedeeltelijk symbolisch, in de formulering van The New York Times. Een president vermag veel, maar het Congres zit aan de geldkraan, dus van zodra maatregelen extra budget vereisen, moet het parlement bekrachtigen. Dat betekent bijvoorbeeld dat Biden niet bij presidentieel besluit een coronasteunpremie aan de bevolking kan toekennen.

Opvallend genoeg, schrijft nieuwssite Politico, bevat het memo geen plan om de VS weer snel deel te laten uitmaken van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

