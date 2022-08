Washington ‘zeer bezorgd’ over Rwandese steun voor rebellenbeweging M23

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft, op bezoek in de Congolese hoofdstad Kinshasa, zijn bezorgdheid geuit over de Rwandese steun aan de rebellenbeweging M23, die sinds enige tijd weer van zich laat horen in het oosten van Congo. De informatie daarover in een recent gelekt VN-rapport is ‘geloofwaardig’ aldus Blinken, die zijn Afrikaanse tournee woensdag afsluit in Rwanda.

‘Alle landen moeten de territoriale integriteit van hun buurland respecteren’, zei Blinken dinsdagavond na een onderhoud met de Congolese president Félix Tshisekedi. Hij gaf aan de bevindingen uit het rapport te bespreken met de Rwandese president Paul Kagame. Ruim tien jaar geleden slaagde M23 erin Goma, de hoofdstad van de provincie Noord-Kivu, enkele weken in handen te houden. Na vredesgesprekken in de maanden erop en interne verdeeldheid daarover werd jarenlang niets meer vernomen van de Tutsi-rebellen. Eind vorig jaar dook de groepering echter weer op, omdat, volgens de rebellen, Kinshasa de akkoorden met de rebellen niet zou respecteren.

Bij geweld dat de voorbije maanden opgeëist werd door M23 vielen er onder de fel geplaagde bevolking in het oosten van Congo opnieuw tientallen doden, en enkele tienduizenden mensen sloegen op de vlucht. Kinshasa beschuldigt Kigali al langer van het verlenen van steun aan de rebellen, maar Kigali ontkent dat. In een vorige week uitgelekt rapport, opgevraagd door de VN-Veiligheidsraad, schrijven experts dat er wel degelijk bewijzen zijn voor militaire tussenkomsten van Rwandese troepen op Congolees grondgebied sinds november vorig jaar. Rwanda heeft ook ’troepenversterkingen geleverd’ voor specifieke M23-operaties, stellen de experts, ‘met name wanneer deze gericht waren op de verovering van strategische steden en gebieden’.

‘Elke inval van buitenlandse troepen in Congo moet op transparante wijze en met instemming van Congo gebeuren’, benadrukte Blinken. ‘Dat is de belangrijkste reden waarom ik hier ben. We sluiten zeker niet de ogen.’ In de aanloop naar zijn bezoek aan Congo hadden 19 Congolese en westerse ngo’s Blinken opgeroepen duidelijk stelling te nemen tegen Kigali.