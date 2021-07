De Verenigde Staten hebben maandag alle partijen die betrokken zijn bij de politieke crisis in Tunesië opgeroepen om 'elke actie te vermijden die tot geweld zou kunnen leiden'.

Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken belde maandagavond met Tunesisch president Kais Saied. Blinken 'moedigde president Saied aan zich te houden aan de principes van de democratie en mensenrechten die de basis vormen van het bestuur in Tunesië', aldus een verklaring van de VS.

De VS is bovendien erg verontrust over de mediasituatie in Tunesië, nadat het kantoor van de Qatarese zender al-Jazeera in Tunis zonder uitleg of wettelijke basis werd gesloten. 'We vragen nauwgezet respect voor de vrijheid van meningsuiting en andere burgerrechten', aldus het ministerie.

Eerder riep Jen Psaki, de woordvoerder van het Witte Huis, ook al op om respect te hebben voor de democratische principes in Tunesië. Ze sprak zich wel niet uit voor de mogelijke kwalificatie van de gebeurtenissen als staatsgreep, een terminologie die meteen gebruikt werd door Ennahdha, de belangrijkste partij in het Tunesische parlement.

De Tunesische president Kais Saied bevroor zondag de werking van het parlement en stuurde premier Hichem Mechichi de laan uit. Eerder op maandag ontsloeg hij ook de ministers van Justitie en Defensie. De gebeurtenissen wekken ernstige zorgen bij de internationale gemeenschap, die zich bewust is van de kwetsbaarheid van de Tunesische democratie, die pas sinds 2014 geïnstalleerd is.

