Op het Indonesische eiland Java is de actieve vulkaan Semeru opnieuw uitgebarsten. De vulkaan spuwt een rookpluim van as en stoom kilometers de lucht in. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Ook zijn er geen mensen geëvacueerd.

Wel waarschuwde de rampenbestrijdingsdienst de bevolking voor aanhoudend gerommel van de vulkaan. Mogelijk kunnen twee dorpen hinder ondervinden van zogeheten gloedwolken. Ook kunnen er modderstromen ontstaan door de hevige regenval in combinatie met het vulkanisch afval. The Jakarta Post toont indrukwekkende foto's van de vulkaanuitbarsting.

De ruim 3.600 meter hoge Semeru barstte in december voor het laatst uit. Toen moesten ruim 500 mensen hun huizen ontvluchten.

Indonesië heeft in een korte periode te kampen gehad met meerdere rampen. Zo waren er modderstromen, was er op het eiland Sulawesi een dodelijke beving en stortte in de Javazee een Boeing 737-500 met 62 inzittenden neer.

