VS-topspion Avril Haines: ‘Rusland zit door zijn voorraad precisiewapens heen’

De Iraanse kamikazedrones die Rusland inzet ‘zijn een teken van zwakte’. Dat stelde VS-topspion Avril Haines maandag op een conferentie in Washington.

Haines, officieel Directeur van Nationale Inlichtingen, overkoepelt in haar functie de verschillende informatiediensten en komt zo aan de afgekorte aanduiding: topspion. Ze brieft de president minstens één keer per dag over internationale en nationale conflicten en spreekt zich hoogst zelden publiek uit.

Voor de conferentie over inlichtingen in Washington maakte ze een uitzondering.

Ze zei, meldt nieuwszender CNN, dat Rusland in Oekraïne zijn precisiemunitie ‘aan een onhoudbaar tempo’ afvuurt. Het land begon aan de oorlog, aldus Haines, met ‘buitengewone voorraden aan munitie’, maar die voorraden zijn heel snel geslonken. Daardoor, ging ze verder, ziet het Russisch leger zich verplicht minder precieze wapens te gebruiken, of noodmaatregelen te nemen en de strategische reserves aan te spreken.

‘Dit is in het bijzonder waar voor de betere precisiewapens zoals kruisraketten, die de Russen gebruiken in aanvallen tegen het Oekraïens elektriciteitsnet en andere doelwitten. Samengevat: ze raken door hun voorraden heen’.

Tegelijk, aldus Haines, hebben de internationale sancties bijgedragen tot de bevoorradingsproblemen. Door die sancties kunnen de Russen niet normaal hun wapens en munitie verder produceren. Vandaar dat Rusland hulp zoekt in Iran of Noord-Korea.

Het westen heeft onder meer de export van chips naar Rusland stilgelegd.

‘Exportbeperkingen hebben Rusland gedwongen om gebruik te maken van gesmokkelde chips, waar het die vindt, en om eerlijk gezegd noodingrepen te doen bij micro-elektronische componenten als er niets anders beschikbaar is – maatregelen die leiden tot wapens en systemen die minder krachtig zijn’.

Rusland heeft nog wel een boel oudere, minder precieze wapens uit de Sovjettijd, maar de informatie die de Amerikanen daarover hebben, is beperkt. Een deel van die wapens werd na het einde van de Koude Oorlog ontmanteld en de onderdelen verkocht, maar de VS weten niet hoeveel er nog overblijven.

Blijft natuurlijk dat de kamikazedrones, minder precies en krachtig dan kruisraketten, ook een ravage aanrichten en de reserves aan luchtafweer van Oekraïne uitputten.

De VS, meldt alweer CNN, willen de levering van geavanceerde luchtafweer aan Oekraïne versnellen. Zogenaamde NASAMS waren eerder toegekend. Dat systeem is een coproductie met Noorwegen. Men voorziet nu dat de NASAMS eind oktober of begin november klaar zullen zijn, een maand eerder dan gepland. Maar dan is er nog het transport naar Oekraïne.