VS roepen Turkije en Hongarije op om Zweden tegen juli toe te laten tot NAVO

Lloyd Austin, de Amerikaanse minister van Defensie, heeft Hongarije en Turkije woensdag aangemaand om vaart te zetten achter de ratificatie van het Zweedse NAVO-lidmaatschap. De kandidatuur van Zweden moet ‘zo snel mogelijk’ groen licht krijgen, klinkt het.

De Amerikaanse minister deed de oproep tijdens een bezoek aan de Zweedse marinebasis in Muskö, vlak bij Stockholm. De bedoeling is om het land tot het militaire bondgenootschap toe te laten voor de komende NAVO-top, die in juli plaatsvindt in de Litouwse hoofdstad Vilnius.

‘We kijken ernaar uit Zweden binnenkort als 32ste lidstaat te verwelkomen. En om duidelijk te zijn: we hopen dat dit vóór de top van juli gebeurt’, zegt Austin. ‘We moedigen Turkije en Hongarije dus aan om de toetreding van Zweden zo snel mogelijk te ratificeren.’

Na de Russische invasie in Oekraïne, in februari vorig jaar, besliste Zweden samen met Finland om het NAVO-lidmaatschap aan te vragen. Finland is begin deze maand al officieel toegetreden, maar het Zweedse lidmaatschap wordt momenteel nog tegengehouden door Hongarije en Turkije.

Ankara verwijt Stockholm dat het niet streng genoeg optreedt tegen militante Koerden die hun toevlucht hebben gezocht tot Zweden. Boedapest ligt dan weer dwars omdat Zweden kritiek heeft geleverd op Orbans beleid op het vlak van democratie en de rechtsstaat.