De topman van de Amerikaanse postdienst USPS (United States Postal Service), Louis DeJoy, heeft vrijdag verzekerd dat elke stem die per brief wordt uitgebracht voor de presidentsverkiezingen in november, zal worden bezorgd. Hij wees ongerustheid over bezuinigingen bij het postbedrijf van de hand.

DeJoy was opgeroepen om voor het Congres te getuigen na een reeks omstreden hervormingen bij de postdienst, waaronder de verwijdering van postbussen en postsorteermachines. Sommige Congresleden vrezen dat de hervormingen de postbedeling kunnen vertragen op een moment dat veel Amerikanen per brief zullen stemmen vanwege de coronapandemie.

USPS had eerder gewaarschuwd dat miljoenen stuks verkiezingspost te laat zouden kunnen aankomen voor de telling van de stemmen. Ook president Trump heeft al langdurige vertragingen van de tellingen in het vooruitzicht gesteld. Maar DeJoy verklaarde onder ede voor het Congres dat 'de postdienst elke stem zal afleveren en elke stem tijdig zal verwerken'.

Hij is ervan overtuigd dat de Amerikanen per post moeten kunnen stemmen en verzekerde dat de postdienst zich daar achter zal scharen. DeJoy had eerder beloofd dat hij de hervormingen bij USPS zou uitstellen tot na de verkiezingen.

