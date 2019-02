VS maken zich op om uit nucleair verdrag met Rusland te stappen

De VS willen vandaag/vrijdag hun uitstap uit het INF-verdrag, een van de belangrijkste ontwapeningsverdragen, aankondigen.

Rusland hekelt de terugtrekking als een signaal van zwakke communicatie. 'De Amerikanen hebben een principiële afkeer om met ons over substantiële zaken te praten en onze argumenten te aanhoren', zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov vrijdag volgens het persbureau TASS. 'We betreuren ten zeerste dat de VS de komende dagen zullen beginnen met hun plannen om te zetten'.

De VS beschuldigen Rusland ervan met nieuwe raketten het zogenaamde INF-verdrag van 1987 te schenden. Washington had Moskou onlangs een ultimatum van 60 dagen gegeven om in te stemmen met de vernietiging van nieuwe kruisraketten. Rusland heeft al herhaaldelijk gezegd dat het de beweringen van de VS als ongegrond beschouwt en Washington de aanbiedingen uit Moskou negeert.