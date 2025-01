VS-Hooggerechtshof lijkt geneigd ban op TikTok te handhaven

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft vrijdag tijdens een hoorzitting laten uitschijnen dat het geneigd is om de nakende ban op TikTok overeind te houden.

De populaire videoapp moet tegen 19 januari van de hand worden gedaan door het Chinese moederbedrijf Bytedance, anders mag de app niet meer beschikbaar worden gesteld in de Verenigde Staten.

De rechters leken erop te wijzen dat de door de overheid aangevoerde veiligheidsoverwegingen zwaarder doorwegen dan de vrije meningsuiting waar de app naar verwijst. De uitspraak zal later volgen.

Bytedance wordt als Chinees bestempeld, al counterde TikTok dat Bytedance voor bijna 60 procent in handen is van westerse investeerders en dat de hoofdzetel zich op de Kaaimaneilanden bevindt. Amerikaanse politici zijn echter van mening dat het bedrijf wel degelijk onder invloed staat van de Chinese autoriteiten en er daardoor een veiligheidsrisico bestaat. TikTok heeft zowat 170 miljoen gebruikers in de Verenigde Staten.