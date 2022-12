VS-Hooggerechtshof blokkeert opheffing van maatregel die migranten weghoudt

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de geplande opheffing van een omstreden deportatieregel voorlopig en misschien heel tijdelijk geblokkeerd. De zogenaamde ‘Title 42’-regel maakt het mogelijk om de meeste migranten en asielzoekers aan de grens met Mexico terug te sturen.

De maatregel werd in 1893 in het leven geroepen om het land te beschermen tegen cholera en gele koorts. In maart 2020, bij het begin van de coronapandemie, deed voormalig president Donald Trump een beroep op die regeling om de grenzen van het land grotendeels te sluiten.

Via ‘Title 42’ zouden in de voorbije jaren meer dan 2 miljoen kandidaat-migranten zijn teruggestuurd.

De regering Biden was officieel tegen de maatregel gekant maar deed geen grote moeite om hem af te schaffen. Meer: toen in september 2021 een grote groep Haïtianen via Mexico naar de VS kwam, werd ‘Title 42’ aangegrepen om hen terug te sturen.

Er zijn uitzonderingen op de regel van kracht. Zo is hij, na overleg met Mexico, niet van toepassing op Venezolaanse migranten. Migranten uit Cuba en Nicaragua worden, om politieke redenen, niet of toch uiterst zeldzaam teruggestuurd.

De meeste andere coronamaatregelen zijn intussen verzwakt of afgevoerd, en een rechtbank oordeelde dat ook ‘Title 42’ niet langer van kracht mocht blijven. De regel zou in de nacht van dinsdag op woensdag aflopen, oordeelde de rechtbank. Het Hooggerechtshof blokkeerde maandag die uitspraak, en zal zich nu, op vraag van Republikeinse organisaties en staten met Republikeinse bestuur, over een verlenging van ‘Title 42’ buigen. Dat zal naar verwachting snel gebeuren: vandaag al zouden er argumenten gehoord worden, en misschien nog deze week kan een uitspraak volgen.

De voorbije dagen stak een buitengewoon groot aantal migranten de zuidelijke grens van de VS over in de buurt van de grensstad El Paso, in de Amerikaanse staat Texas en de autoriteiten verwachtten zich, met het oog op de geplande versoepeling, aan een nog grotere toename, met vele duizenden migranten per dag. De burgemeester van El Paso riep dit weekend daarom al de noodtoestand uit, wat hem meer mogelijkheden geeft om de toevloed van migranten op te vangen.