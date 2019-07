De Amerikaanse marine heeft donderdag boven de Straat van Hormoez een Iraanse drone neergehaald, zo heeft de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis tegenover verslaggevers bekendgemaakt.

Volgens het Amerikaanse staatshoofd was het onbemande vliegtuig gevaarlijk dicht een Amerikaans oorlogsschip genaderd. Het betrof de USS Boxer die op minder dan een kilometer was gekomen. De drone vormde een 'bedreiging voor de veiligheid van het schip en de bemanning van het schip', klinkt het. Het schip 'voerde een defensieve actie uit' nadat de Iraniërs herhaaldelijk waarschuwingen om zich terug te trekken hadden genegeerd.

'De drone werd meteen vernietigd', aldus Trump. Woordvoerder Jonathan Hoffman van het Pentagon bevestigde het incident dat zich volgens hem om 07.30 uur Belgische tijd heeft voorgedaan. 'Het is de jongste van vele provocerende en vijandelijke acties van Iran tegen schepen die in internationale wateren opereren', verklaar de Republikein. 'De VS behouden zich het recht voor hun personeel, inrichtingen en belangen te verdedigen. Zij roepen alle landen op om de Iraanse pogingen te veroordelen om de vrije scheepvaart en de wereldwijde landen te verstoren', zei de Amerikaanse president ook.

Voorts riep hij andere landen op hun schepen te beschermen als zij door de Straat van Hormoez varen en om 'in de toekomst samen te werken' met Washington, zo berichtte ABC News.

De USS Boxer is een amfibie-aanvalsschip. Op 20 juni heeft Iran een Amerikaanse drone neergehaald die naar zeggen van Teheran zich in het Iraanse luchtruim bevond. De escalatie tussen beide landen wakkert vrees aan dat zij met elkaar in oorlog zouden gaan.

Washington heeft militair materieel, zoals de USS Boxer, naar de regio gestuurd. De oorlogsbodem voer juist donderdag door de Straat van Hormoez, waar een vijfde van alle petroleum ter wereld passeert.