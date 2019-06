Komt het dan toch tot een oorlog met Iran? En maakt het land ook maar enige kans om die te winnen? Uiteraard kunnen de Verenigde Staten een oorlog met Iran winnen, en wellicht behoorlijk snel ook, zegt Jonathan Holslag (VUB).

Komt het dan toch tot een oorlog met Iran? En maakt het land ook maar enige kans om die te winnen? Uiteraard kunnen de Verenigde Staten een oorlog met Iran winnen, en wellicht behoorlijk snel ook. In vergelijking met andere rivalen zoals China, Rusland en Noord-Korea is Iran de meest kwetsbare. Het land heeft een aanzienlijk arsenaal korte- en middellangeafstandsraketten, maar veel van die raketten zijn relatief oud en de belangrijkste mogelijke doelwitten -- in Israël, Bahrein, Qatar en Saudi-Arabië -- zijn intussen goed verdedigd. Iran kan ook wraak nemen door tankers in de Perzische Golf aan te vallen, maar Saudi-Arabië heeft de voorbije jaren hard gewerkt aan het uitbreiden van de uitvoer via de terminal van Yanbu aan de Rode Zee, zo'n 1500 kilometer van Iran vandaan. Kortom, Iran kan gemeen uithalen, maar is kansloos in een oorlog met de Verenigde Staten.

