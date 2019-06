De Verenigde Staten en Mexico hebben een deal gesloten. De voor maandag geplande invoering van importheffingen op Mexicaanse producten wordt daarmee opgeschort. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump via Twitter gemeld.

De invoering van importheffingen op Mexicaanse producten van 5 procent is 'voor onbepaalde tijd opgeschort', aldus de president. Mexico heeft er volgens Trump in ruil mee ingestemd om krachtige maatregelen te nemen teneinde de migratiestroom door het land en naar de zuidelijke Amerikaanse grens in te perken. Details over de overeenkomst worden binnenkort door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijgegeven, aldus nog de president.

Trump gebruikte invoerheffingen tot nu toe vooral als wapen in de strijd om betere handelsvoorwaarden te bewerkstelligen met landen waaronder China. In het geval van Mexico eiste Trump ook dat het buurland meer doet om de instroom in de VS van migranten tegen te gaan.

De importheffing van 5 procent op alle goederen uit Mexico werd op donderdag 30 mei aangekondigd door Trump. De heffing zou vanaf 10 juni ingaan en vanaf 1 juli verhoogd worden tot 10 procent indien Mexico niet voldoende stappen ondernam om onder andere het probleem van migratie aan te pakken. Vanaf dan zou het tarief gradueel worden opgetrokken naar 15 procent vanaf 1 augustus, 20 procent vanaf 1 september en 25 procent vanaf 1 oktober.