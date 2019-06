Deze week zei Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, president Donald Trump niet te willen afzetten. Ze wil dat hij crimineel vervolgd wordt. Is dat überhaupt een optie?

Sinds de persconferentie van Robert Mueller vorige week - waarin de speciaal aanklager zei 'dat als we dachten dat Donald Trump geen schuld had (aan het belemmeren van de rechtsgang, nvdr.), dan zouden we dat wel gezegd hebben' - gonst het in Washington DC opnieuw over een mogelijke afzetting van president Donald Trump. 59 Democraten en 1 Republikein in het Huis van Afgevaardigden willen zo'n procedure nu starten, maar de voorzitter van het Huis, de Democratische Nancy Pelosi, heeft verschillende keren aangegeven niets te zien in het afzetten van Trump.

...