De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben tegelijkertijd strafmaatregelen opgelegd aan Rusland. Washington kwam met sancties voor zeven hooggeplaatste Russen vanwege het vergiftigen van oppositieleider Aleksej Navalny. In een Amerikaans inlichtingenrapport staat dat de Russische regering verantwoordelijk is voor de vergiftiging.

'De inlichtingendienst heeft met veel vertrouwen vastgesteld dat officieren van de Russische veiligheidsdienst FSB het zenuwgif novitsjok hebben gebruikt om op 20 augustus 2020 Navalny te vergiftigen', zegt een medewerker van de Amerikaanse regering.

De sancties zijn in samenspraak met de Europese Unie opgelegd. De EU maakte vergelijkbare maatregelen bekend tegen de Russische procureur-generaal, de topman van het zogeheten Onderzoekscomité dat direct onder de president ressorteert en grote strafzaken onderzoekt, het hoofd van het gevangeniswezen en dat van de nationale garde voor het vervolgen van oppositieleider Navalny en het neerslaan van protesten.

Twee van hen staan ook op de Amerikaanse sanctielijst. De andere vijf Russen die te maken krijgen met strafmaatregelen van de VS, zijn twee onderministers van Defensie, de chef van de FSB, het hoofd van de beleidsafdeling van president Poetin en oud-premier Sergej Kiriënko. Daarnaast zijn de FSB en een aantal wetenschappelijke instituten op de lijst gezet.

Moskou zei met 'niet noodzakelijk symmetrische' tegenmaatregelen te komen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken schilderde de Amerikaanse sancties af als 'absurd en een voorwendsel om openlijk in te grijpen in onze interne aangelegenheden'.

'De inlichtingendienst heeft met veel vertrouwen vastgesteld dat officieren van de Russische veiligheidsdienst FSB het zenuwgif novitsjok hebben gebruikt om op 20 augustus 2020 Navalny te vergiftigen', zegt een medewerker van de Amerikaanse regering. De sancties zijn in samenspraak met de Europese Unie opgelegd. De EU maakte vergelijkbare maatregelen bekend tegen de Russische procureur-generaal, de topman van het zogeheten Onderzoekscomité dat direct onder de president ressorteert en grote strafzaken onderzoekt, het hoofd van het gevangeniswezen en dat van de nationale garde voor het vervolgen van oppositieleider Navalny en het neerslaan van protesten. Twee van hen staan ook op de Amerikaanse sanctielijst. De andere vijf Russen die te maken krijgen met strafmaatregelen van de VS, zijn twee onderministers van Defensie, de chef van de FSB, het hoofd van de beleidsafdeling van president Poetin en oud-premier Sergej Kiriënko. Daarnaast zijn de FSB en een aantal wetenschappelijke instituten op de lijst gezet. Moskou zei met 'niet noodzakelijk symmetrische' tegenmaatregelen te komen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken schilderde de Amerikaanse sancties af als 'absurd en een voorwendsel om openlijk in te grijpen in onze interne aangelegenheden'.