VS: bijna 500.000 doden en gewonden bij oorlog in Oekraïne

Regeringsleden, ambtenaren en analisten in de VS komen in hun recentste schatting tot bijna 500.000 militaire slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Er zijn volgens die schatting in anderhalf jaar tijd 120.000 Russische soldaten gesneuveld tegen 70.000 Oekraïense.

The New York Times bericht over de cijfers. Behalve de doden zijn er aan Russische kant 170.000 tot 180.000 gewonden gevallen, en aan Oekraïense zijde 100.000 tot 120.000, aldus de krant.

De totalen zijn wel met de nodige voorzichtigheid te hanteren, zeggen degenen die ze samenstelden. Rusland onderschat systematisch de eigen verliezen, terwijl Oekraïne geen officiële cijfers over slachtoffers vrijgeeft.

De laatste publieke schatting van de regering Biden dateerde van november en toen verklaarde VS-stafchef Mark Milley dat beide kampen meer dan 100.000 doden en gewonden hadden geteld. Sindsdien waren er heel bloedige confrontaties rond de stad Bakhmoet en begon het Oekraïens tegenoffensief, ook weer met confrontaties waarbij veel levens verloren gingen. Volgens Amerikaanse en Europese schattingen werd in de eerste twee weken van het tegenoffensief 20 procent van de wapens die Oekraïne inzette ofwel vernield ofwel beschadigd.

The New York Times vergelijkt de huidige schattingen met de dodencijfers van voorgaande militaire conflicten: in de oorlog in Vietnam verloren de VS over vele jaren 58.000 soldaten. Tussen 2001 en 2021 kwamen 68.000 leden van het Afghaans leger om het leven.

Er zijn in de huidige oorlog ongeveer drie keer zoveel Russische soldaten in actie als Oekraïense, aldus de VS. Het Oekraïense leger zou 500.000 rekruten tellen, terwijl het Russische leger over 1,3 miljoen soldaten beschikt.