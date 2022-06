Vorig jaar was recordaantal van 37 miljoen kinderen op de vlucht, zegt Unicef

Eind 2021 waren wereldwijd 36,5 miljoen kinderen op de vlucht voor conflicten, geweld en andere crisissen, een nieuw record. Dat meldt Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. 13,7 miljoen van hen zijn buiten de eigen landsgrenzen op de vlucht, 22,8 miljoen bevinden zich in hun eigen land. Het aantal kinderen dat ontheemd is, steeg vorig jaar met 2,2 miljoen.

Het recordaantal is een rechtstreeks gevolg van langdurige conflicten zoals die in Afghanistan en Jemen. Ongeveer 7, 3 miljoen kinderen raakten ontheemd door natuurrampen. Unicef roept de overheden dan ook op om de bescherming voor vluchtelingen, migranten en kinderen te versterken.

De kinderen op de vlucht van de oorlog in Oekraïne zijn nog niet opgenomen in de cijfers. Sinds eind februari ontvluchtten 2 miljoen kinderen het land, terwijl 3 miljoen kinderen op de vlucht zijn in eigen land.

Het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR meldde donderdag/gisteren nog dat er wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht zijn, waarvan dus bijna de helft kinderen zijn. Meer dan een derde van de kinderen op de vlucht leeft ten zuiden van de Sahara (3,9 miljoen of 6 procent), een vierde in Europa of Centraal-Azië (2,6 miljoen, 25 procent) en 13 procent (1,4 miljoen) in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Zowat twee derde van de kinderen op de vlucht zijn ingeschreven in de basisschool, slechts een derde van de adolescenten gaat naar school.

‘Ontwortelde kinderen – vluchtelingen, asielzoekers of kinderen die in eigen land op de vlucht zijn – dreigen grote risico’s te lopen in verband met hun welzijn en veiligheid. Dat is in het bijzonder waar voor de honderdduizenden niet-begeleide kinderen of kinderen die gescheiden zijn van hun families, die meer risico lopen om het slachtoffer te worden van mensensmokkel, uitbuiting, geweld en misbruik’, aldus Unicef. Wereldwijd is 34 procent van de slachtoffers van mensenhandel een kind.