Voorzitter van Harvard stapt op

De voorzitter van de prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard, Claudine Gay, stapt op. Ze kondigt dat aan in een ontslagbrief die dinsdag is gepubliceerd. Eerder had de krant van de universiteit, de Harvard Crimson, gemeld dat ze dat zou doen. Gay ligt onder vuur omdat ze te slap zou hebben opgetreden tegen antisemitisme. Ze werd ook beticht van plagiaat.

Het voorzitterschap van Gay is met zes maanden en twee dagen het kortste ooit in de geschiedenis van de prestigieuze Amerikaanse universiteit.

“Het is met een zwaar gemoed maar met een diepe liefde voor Harvard dat ik jullie schrijf om jullie aan te kondigen dat ik mijn post van voorzitter zal verlaten”, schrijft ze in haar brief.

Volgens Gay was er twijfel gezaaid over haar engagementen om zich in te zetten tegen de haat en om de academische striktheid te respecteren. Ook zei ze dat het beangstigend was “om het voorwerp te zijn van persoonlijke aanvallen en bedreigingen gevoed door racisme”, klinkt het nog. “Voorzitter Claudine Gay van Harvard zal dinsdagmiddag (lokale tijd, red.) aftreden, waarmee een einde komt aan het kortste presidentschap in de geschiedenis van de universiteit,” zo had de Harvard Crimson eerder geschreven.

In december besliste het bestuur van de universiteit nog om achter haar voorzitter te blijven staan.

Gay had volgens critici in het Amerikaanse Congres een te voorzichtig, juridisch antwoord gegeven op de vraag of oproepen tot genocide tegen Joden in strijd zou zijn met het beleid van de universiteit. Dat had ze niet goed gedaan, erkende het bestuur, maar daar heeft ze zelf ook al excuses voor aangeboden.

Gay werd ook verweten dat ze in het verleden in wetenschappelijk werk plagiaat had gepleegd.