Vooruitblik: wat te verwachten van Trumps eerste uren als president?

De aanstaande Amerikaanse president Donald Trump gaat naar verwachting tot 100 presidentiële besluiten ondertekenen na zijn eedaflegging maandag. De besluiten hebben betrekking op Trumps stokpaardjes zoals immigratie en energie, zo melden Amerikaanse media.

Trump beloofde vanaf dag één in het Witte Huis een erg streng migratiebeleid te voeren. Zo sprak hij al over “de grootste deportatie-operatie in de Amerikaanse geschiedenis”. Na zijn aantreden gaat hij volgens medewerkers van de nieuwe regering een noodsituatie uitroepen aan de grens met Mexico zodat hij er troepen kan inzetten.

Drugskartels zal Trump bestempelen als terreurorganisaties. Hij wil naar verluidt ook een einde maken aan de automatische toekenning van het Amerikaanse staatsburgerschap voor wie in de Verenigde Staten wordt geboren. Die belofte vereist evenwel een grondwetswijziging en zal dus niet meteen worden ingelost.

Er zouden volgens CNN ook nieuwe onderhandelingen komen om migranten in buurland Mexico op te vangen terwijl ze op de afhandeling van hun immigratieprocedure wachten.

Tijdens zijn eerste dag als president zou Trump ook een noodsituatie uitroepen op het vlak van energie, om zo de olie- en gaswinning in de VS nieuw leven in te blazen. Er wordt verwacht dat hij veel van het werk van Joe Biden ongedaan zal maken door de VS bijvoorbeeld opnieuw terug te trekken uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Voorts is Trump volgens Bloomberg van plan een presidentieel besluit te ondertekenen dat twee geslachten (man en vrouw) erkent. Hij zou ook een einde maken aan het diversiteits- en inclusiebeleid van de federale overheid.

Trump beloofde ook gratie voor wie veroordeeld werd na de bestorming van het Capitool en uitstel van een verbod op de populaire Chinese video-app TikTok.