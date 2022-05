Voortvluchtige hoofdverdachte Rwandese genocide al meer dan 15 jaar overleden

De enige nog voortvluchtige hoofdverdachte van de Rwandese genocide in 1994, Protais Mpiranya, blijkt al meer dan vijftien jaar overleden. Dat heeft het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (IRMCT), dat bevoegd is voor de verdere afwikkeling van het Rwandatribunaal, donderdag meegedeeld.

‘Na een moeilijk en intensief onderzoek hebben de procureurs kunnen vaststellen dat Mpiranya is overleden op 5 oktober 2006 in Harare in Zimbabwe’, klinkt het in een mededeling.

Mpiranya was de vroegere bevelhebber van de presidentiële wacht van het Rwandese leger. Hij werd beschuldigd van genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden. Zo zou hij op 7 april 1994, tijdens de eerste uren van de genocide, opdracht hebben gegeven om de gematigde hutu-premier Agathe Uwilingiyimana en tien Belgische blauwhelmen, die instonden voor haar veiligheid, te vermoorden.

Tijdens de Rwandese genocide kwamen 800.000 mensen om het leven, voornamelijk Tutsi’s.