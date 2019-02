'Psychologie van politieke leiders heeft grote impact op beleidskeuzes'

"Ik vroeg me af hoe het kwam dat die politieke zwaargewichten er niet in slaagden een akkoord te bereiken. Tijdens de onderhandelingen lag iedereen voortdurend met elkaar in de clinch. Het leek me de moeite om dat van naderbij te bekijken", zegt De Landtsheer. In haar boek passeren negentien prominente Vlaamse en Waalse politici op de sofa. Elke politicus krijgt een psychologisch profiel, het resultaat voorspelt potentieel rampzalige of net succesvolle combinaties van persoonlijkheden. Die wetenschap wordt political profiling genoemd. "Ik pas de methode toe van psycholoog Aubrey Immelman. Ik geef politici scores op twaalf schalen: dominantie, durf, ambitie, jovialiteit, inschikkelijkheid, bescheidenheid, twistziek, plichtstrouw, geslotenheid, terughoudendheid, wantrouwen en onstabiliteit", legt de professor uit.

