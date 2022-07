Voormalig Japans premier Shinzo Abe neergeschoten – Japanse regering in crisisberaad

De Japanse premier Fumio Kishida heeft zijn verkiezingscampagne afgeblazen na de moordaanslag op zijn voorganger Shinzo Abe. Kishida keerde vrijdag onmiddellijk terug naar de regeringszetel in Tokio vanuit de noordelijke prefectuur Yamagata, meldden Japanse media. Zijn regering zette een crisisteam op.

De Amerikaanse ambassadeur in Japan reageerde geschokt. ‘We zijn allemaal verdrietig en geschokt dat de voormalige premier is neergeschoten, zei ambassadeur Rahm Emanuel in een verklaring. ‘Abe-san’ was een ‘uitstekende leider van Japan en een trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten.’

Ook de oppositie uitte haar bezorgdheid over de toestand van de 67-jarige rechts-conservatief. ‘Geweld tegen politieke activiteiten is absoluut onaanvaardbaar’, zei een vertegenwoordiger van de Communistische Partij.

Volgens berichten in de media heeft de politie ter plaatse een Japanse man gearresteerd voor poging tot moord op de politicus die langs achter werd neergeschoten. De aanslag gebeurde omstreeks 11.30 uur plaatselijke tijd (04.30 uur Belgische tijd).



Volgens persagentschap Kyodo en tv-zender NHK is Abe naar het ziekenhuis gebracht en lijkt hij ‘een hartstilstand’ te hebben. Die term wordt in Japan vaak gebruikt als een patiënt lijkt te zijn overleden. De Japanse regering heeft bevestigd dat Abe is neergeschoten, maar zegt dat over zijn toestand niets bekend is. Op tv-beelden was te zien hoe Abe in elkaar zakte op straat in de oude keizerlijke stad Nara.

Japan houdt zondag verkiezingen voor het hogerhuis, waarbij de LDP naar verwachting een klinkende overwinning zal behalen. Het Aziatische land wordt beschouwd als een van de veiligste landen met de strengste wapenwetten ter wereld. Volgens het witboek van de politie waren er in 2020 21 arrestaties voor het gebruik van vuurwapens, waarvan er 12 bendegerelateerd waren, meldt Nikkei Asia.