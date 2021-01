In toenemende mate vormen supporters, veelal uit de harde kern van voetbalclubs, een front tegen relschoppers in Nederland. Ze staan niet toe dat de rellende jongeren de stad vernielen of winkels plunderen, laten ze via hun eigen kanalen weten. En voegen, zoals dinsdag in Den Bosch en Maastricht, de daad bij het woord.

In Den Bosch waarschuwden de supporters van hun club: 'Even voor de gastjes die denken er vanavond weer een puinhoop van te maken, dat gaat 'm niet worden! Jullie zijn gewaarschuwd. Blijf met je poten van onze mooie stad en winkels af en helemaal van het ziekenhuis.' Groepen supporters verdedigden dinsdag winkelcentrum De Rompert tegen relschoppers. Ongeregeldheden bleven uit.

In Maastricht liepen vele honderden supporters van MVV dinsdagavond demonstratief van het station naar het Vrijthof, in een gemoedelijke en rustig sfeer, om de stad te beschermen tegen relschoppers. Ook in Eindhoven roerden fans van PSV zich. Een deel van de harde kern bewaakte dinsdagavond het Philips Stadion.

Waarschuwingen aan relschoppers

Ook in andere steden staan supporters achter hun club en gemeente. Zo zijn er meldingen van waarschuwingen aan relschoppers uit kringen van Heracles, Go Ahead Eagles, AZ en NEC.

Een grote groep jongemannen en jongens heeft volgens de Amsterdamse politie dinsdag korte tijd voor een onrustige situatie gezorgd. Ze staken vuurwerk af. De mobiele eenheid die nadrukkelijk aanwezig is, trad kort op door het vormen van een linie, waarna de meeste jongeren afdropen en de rust terugkeerde.

De straten worden beschermd in onder andere Alkmaar en Almelo! pic.twitter.com/ygO8pqa8wF — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) January 25, 2021

Aanhoudingen

In het centrum van Breda is in de loop van dinsdagavond door de politie een grote groep mensen gesommeerd naar huis te gaan. Ook zijn er in de stad meerdere aanhoudingen verricht. De mensen liepen door de stad en werden bij elkaar gedreven door de politie. Agenten droegen hen vervolgens op naar huis te gaan. Volgens de politiewoordvoerder gaf een groot deel daaraan gehoor.

In Rotterdam-Zuid en in het centrum van de stad zijn zeventien mensen opgepakt voor onder andere samenscholing en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De politie is massaal in de stad aanwezig na de rellen van een dag eerder en controleert mensen die in groepjes op straat lopen. Om 21.00 uur ging de avondklok in, waarna het verboden is zonder geldige reden op straat te zijn.

In Den Bosch waarschuwden de supporters van hun club: 'Even voor de gastjes die denken er vanavond weer een puinhoop van te maken, dat gaat 'm niet worden! Jullie zijn gewaarschuwd. Blijf met je poten van onze mooie stad en winkels af en helemaal van het ziekenhuis.' Groepen supporters verdedigden dinsdag winkelcentrum De Rompert tegen relschoppers. Ongeregeldheden bleven uit. In Maastricht liepen vele honderden supporters van MVV dinsdagavond demonstratief van het station naar het Vrijthof, in een gemoedelijke en rustig sfeer, om de stad te beschermen tegen relschoppers. Ook in Eindhoven roerden fans van PSV zich. Een deel van de harde kern bewaakte dinsdagavond het Philips Stadion. Ook in andere steden staan supporters achter hun club en gemeente. Zo zijn er meldingen van waarschuwingen aan relschoppers uit kringen van Heracles, Go Ahead Eagles, AZ en NEC. Een grote groep jongemannen en jongens heeft volgens de Amsterdamse politie dinsdag korte tijd voor een onrustige situatie gezorgd. Ze staken vuurwerk af. De mobiele eenheid die nadrukkelijk aanwezig is, trad kort op door het vormen van een linie, waarna de meeste jongeren afdropen en de rust terugkeerde. In het centrum van Breda is in de loop van dinsdagavond door de politie een grote groep mensen gesommeerd naar huis te gaan. Ook zijn er in de stad meerdere aanhoudingen verricht. De mensen liepen door de stad en werden bij elkaar gedreven door de politie. Agenten droegen hen vervolgens op naar huis te gaan. Volgens de politiewoordvoerder gaf een groot deel daaraan gehoor. In Rotterdam-Zuid en in het centrum van de stad zijn zeventien mensen opgepakt voor onder andere samenscholing en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. De politie is massaal in de stad aanwezig na de rellen van een dag eerder en controleert mensen die in groepjes op straat lopen. Om 21.00 uur ging de avondklok in, waarna het verboden is zonder geldige reden op straat te zijn.