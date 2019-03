VN waarschuwt voor miljoenen vroegtijdige sterfgevallen door vervuiling

Aan het Global Environment Outlook-rapport werkten 250 wetenschappers uit 70 landen 6 jaar. Het waarschuwt ook dat antimicrobiële resistentie, veroorzaakt door verontreinigende stoffen in zoetwatersystemen, in 2050 een belangrijke doodsoorzaak worden. Hormoonontregelaars zullen de menselijke vruchtbaarheid en de neurologische ontwikkeling bij kinderen dan weer verminderen.

'De wetenschap is duidelijk. De gezondheid en welvaart van de mensheid is rechtstreeks verbonden met de toestand van ons milieu. We staan op een kruispunt', zegt uitvoerend directeur van het VN-Milieuprogramma, Joyce Msuya. Het rapport werd voorgesteld tijdens de vierde zitting van de VN-Milieuvergadering die deze week gehouden wordt in de Keniaanse hoofdstad Nairobi.