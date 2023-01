VN vraagt onpartijdig onderzoek na massamoord op 28 mensen in Burkina Faso

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties heeft de overgangsautoriteiten in Burkina Faso opgeroepen een snel, onpartijdig en transparant onderzoek in te stellen naar de massamoord op 28 mensen.

Volker Türk verwelkomt de aankondiging van Ouagadougou om een onderzoek in te stellen, maar wil ook dat de autoriteiten alle betrokkenen ter verantwoording roepen, ‘ongeacht hun positie of rang’. Hulptroepen van het leger worden ervan beschuldigd in de nacht van 30 op 31 december 28 mensen gedood te hebben in Nouna, hoofdstad van de provincie Kossi. Het bloedbad doet vrezen voor een cyclus van represailles tussen de gemeenschappen in het land dat sinds 2015 wordt geteisterd door jihadistisch geweld.

Staatsgrepen

Het VN-mensenrechtenbureau zei dat lokale bronnen de doden toeschrijven aan de zogeheten militaire hulptroepen (VDP). De aanvallen zouden een vergelding zijn voor een terroristische aanslag op het hoofdkwartier van de VDP. De Fulbe-bevolkingsgroep, een minderheid, kreeg hiervan de schuld. De VDP zijn vrijwilligers die de veiligheidstroepen moeten ondersteunen. Na een staatsgreep in september vorig jaar werd hun aantal sterk verhoogd.

In Burkina Faso, dat ongeveer 21 miljoen inwoners telt, vonden vorig jaar twee militaire staatsgrepen plaats. Ondanks de grote goudvoorraden is de West-Afrikaanse staat een van de armste landen ter wereld. Bovendien zijn in het land gewapende groepen actief, waarvan sommige behoren tot de terroristische militie Islamitische Staat of het terroristische netwerk al-Qaida. Er vielen al duizenden doden en minstens twee miljoen mensen zijn ontheemd.