VN-voedselprogramma sluit bureau voor zuidelijk Afrika wegens stopzetting financiering VS

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties, dat een groot deel van zijn financiering van de VS krijgt, sluit zijn bureau voor zuidelijk Afrika. Dat meldt Bloomberg. Reden is de stopzetting van de Amerikaanse financiering door president Donald Trump.

Net nu beleeft de regio de ergste droogte in vier decennia. Ongeveer 26 miljoen mensen in zeven landen hebben een tekort aan voedsel in afwachting van de oogst van dit jaar in mei. Trump heeft de buitenlandse hulp van de VS zo goed als volledig ontmanteld. Dat heeft invloed op alles van gezondheidszorg tot voedselvoorziening.

Washington verstrekt bijna de helft van het budget van 9,7 miljard dollar van het WFP. ‘We hebben de moeilijke beslissing genomen om WFP’s regionale bureau voor zuidelijk Afrika in Johannesburg te sluiten’, zo liet uitvoerend directeur Cindy McCain in een e-mail aan het personeel weten. ‘Uitdagende tijden vragen om moeilijke keuzes.’

Het bureau voor zuidelijk Afrika koopt en vervoert honderdduizenden tonnen uit Zuid-Afrika en andere landen. Het koopt meer dan 60 procent van zijn voedsel, goederen en diensten lokaal in, aldus het WFP op zijn website. De regio wordt regelmatig getroffen door droogte.