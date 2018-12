VN-vertegenwoordiger: 'Verbazingwekkend veel foute informatie over pact van Marrakesh'

'Het is verbazingwekkend dat er zo veel foute informatie geweest is over het VN-migratiepact en over de inhoud van de tekst', zei Arbour, die evenwel niet wilde ingaan op vragen over de Belgische situatie.

In de Marokkaanse stad Marrakesh vindt maandag en dinsdag de internationale conferentie plaats waarin landen hun politieke engagement bevestigen ten opzichte van het veelbesproken VN-migratiepact. Meer dan honderdvijftig landen zullen vertegenwoordigd zijn. Zowat honderd van die landen, waaronder uiteindelijk dus ook België, sturen een minister of regeringsleider.

Arbour, die de onderhandelingen leidde over het 'Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration' (GCM) gaf tijdens een inleidende toespraak kritiek op de grote hoeveelheid misleidende informatie die volgens haar de wereld in gestuurd is. 'Het (pact) creëert geen recht op migreren, het legt geen beperkingen op aan landen, het stelt geen "soft law" in en het is niet juridisch bindend', verklaarde de VN-vertegenwoordiger. 'Dat is niet mijn interpretatie van de tekst. Dat ís de tekst.'

Op vragen over de discussie en de regeringscrisis in België, wilde de Canadese diplomate niet rechtstreeks ingaan. 'Ik heb geen commentaar te geven op de manier waarop in een land gedebatteerd wordt over de tekst', zo luidt de korte reactie. 'Wat er nu op nationaal niveau gebeurt, na afloop van de (internationale) onderhandelingen waarin de regeringen instemden met de tekst, is een zaak van de nationale regering.'

Volgens Arbour moet het VN-akkoord over migratie in de eerste plaats de aanzet vormen voor samenwerking op basis van 'gemeenschappelijke belangen'. Ze betreurt dan ook dat verschillende landen zich 'eenzijdig terugtrekken uit een multilateraal proces over een wereldwijd probleem', zo beklemtoont ze. 'Het is in het bijzonder betreurenswaardig als een land zich terugtrekt uit een akkoord waaraan het zelf actief heeft meegewerkt.'

Chili komt niet naar Marrakesh

De regering van Chili maakte zondag bekend dat het land niet naar de internationale conferentie in Marrakesh gaat. Het is daarmee het negende land dat zich terugtrekt. Chili heeft de teksten van het pact midden juli nog goedgekeurd in New York, maar is nu van mening veranderd.

'Het document is veranderd van een pact dat streefde naar een noodzakelijke internationale dialoog, tot een pact dat bepaalde internationale standaarden weerspiegelt die niet toepasbaar zijn in het kader van het Chileense migratiebeleid', zegt een vertegenwoordiger in de nationale media. Reden waarom de conservatieve regering van Sebastian Pinera beslist heeft om niet deel te nemen aan de conferentie in Marrakesh.

De regering in Santiago hekelt 'bepaalde ambiguïteiten in de tekst, die het landen moeilijk maakt om soeverein te beslissen', klinkt het nog. Chili werd de voorbije jaren geconfronteerd met zo'n 150.000 à 200.000 immigranten uit Venezuela. Pinera kondigde bij zijn aantreden aan dat hij deze problematiek wilde aanpakken.

Ook andere landen zoals Hongarije, Oostenrijk en Australië verwerpen het VN-Migratiepact.