VN-Veiligheidsraad veroordeelt staatsgreep in Niger

De VN-Veiligheidsraad heeft de staatsgreep in het West-Afrikaanse Niger scherp veroordeeld en zijn bezorgdheid geuit over de gevolgen ervan in de regio.

In een verklaring van vrijdag (plaatselijke tijd) spraken de leden van het orgaan hun bezorgdheid uit over de “negatieve gevolgen van ongrondwettelijke regeringswisselingen in de regio, een toename van terroristische activiteiten en de wanhopige sociale en economische situatie”.

De leden van de Veiligheidsraad riepen ook op tot de “onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating” van de democratisch gekozen president Mohammed Bazoum. Hij werd woensdag vastgehouden door de presidentiële garde.

Vrijdag riep generaal Omar Tchiani, die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de staatsgreep, zichzelf uit tot president van de Nationale Raad en daarmee tot heerser van het land. Aanvankelijk was er niets bekend over de verblijfplaats van Bazoum.