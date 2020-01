VN-Veiligheidsraad verlengt resolutie over crossborderhulp aan Syrië

Na een wekenlange impasse als gevolg van een Russisch veto is in de VN-Veiligheidsraad kort voor het verstrijken van de deadline een akkoord bereikt over de verlenging van grensoverschrijdende humanitaire hulp aan miljoenen Syrische burgers.

Syriërs ontvluchten de provincie Idlib, 24 december 2019 © Reuters