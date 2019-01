VN-Veiligheidsraad vergadert achter gesloten deuren over verkiezingen Congo

De vergadering, die gepland staat om 21 uur Belgische tijd, komt er op vraag van Frankrijk. De resultaten van de verkiezingen van zondag zijn op dit moment nog niet bekend.

De katholieke kerk nam donderdag opnieuw zijn rol op als tegenmacht in Congo. Ze zei dat ze de naam kende van de winnaar van de presidentsverkiezingen. De kerk riep de kiescommissie op om de resultaten bekend te maken 'met respect voor de waarheid en rechtvaardigheid'.

Verschillende westerse landen en buren van Congo hopen dat voor het eerst sinds de Congolese onafhankelijkheid in 1960 de macht vreedzaam zal overgedragen worden. President Joseph Kabila, die aan de macht is sinds 2001, was geen kandidaat om herverkozen te worden. In totaal waren er 21 presidentskandidaten, onder wie Emmanuel Ramazani Shadary, de kandidaat van het huidige regime.

'Belangrijkste verkiezingen uit geschiedenis van Congo'

De Verenigde Staten waren donderdag een van de landen die er bij de verkiezingsautoriteiten van Congo op hebben aangedrongen 'nauwkeurige' resultaten te publiceren.

'Degenen die het verkiezingsproces ondermijnen, bedreigen de vrede, de veiligheid of de stabiliteit van de Democratische Republiek Congo. Zij die profiteren van corruptie riskeren niet langer welkom te zijn in de Verenigde Staten of de toegang tot het Amerikaanse financiële systeem ontzegd te worden', waarschuwde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

'De verkiezingen van 30 december zijn de belangrijkste uit de geschiedenis van Congo', klonk het bij de woordvoerder van het ministerie, Robert Palladino. Hij riep de onafhankelijke kiescommissie Céni op om ervoor te zorgen dat de stemmen van de miljoenen Congolezen die hun stem uitbrachten, gerespecteerd worden. 'De Céni moet aantonen dat deze stemmen niet tevergeefs werden uitgebracht door de verkiezingsresultaten nauwkeurig te publiceren', klonk het.

Washington riep de autoriteiten ook op het internet, dat sinds maandag geblokkeerd is, weer te herstellen en de media vrij te laten werken.

De ngo Symocel, dat enkele duizenden waarnemers had bij de verkiezingen, publiceerde donderdag een eerste rapport. Zij beklemtoonden dat de onregelmatigheden bij de verkiezingen veel Congolezen hebben verhinderd hun stem uit te brengen.

In het rapport melden zij dat een kwart van de stembureaus sloot zonder dat wie op tijd in de rij stond nog kon stemmen. Een kwart opende ook te laat, en in bijna een vijfde waren er problemen met de stemcomputers. Daarnaast werd de deur ook opengezet voor fraude, door mensen zonder stembiljet of wiens naam niet op de kiezerslijsten stond, toch te laten stemmen.