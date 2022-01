De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, de Chileense Michelle Bachelet, zal Xinjiang, de autonome regio in het noordwesten van het land, niet bezoeken voor de Olympische Winterspelen in Peking van start gaan. Ook haar rapport over de mensenrechten van de Oeigoeren in de westelijke regio zal voor die tijd niet gepubliceerd zijn.

Dat meldt Bachelets woordvoerder.

'De besprekingen over het onderwerp van een eventueel bezoek in de eerste helft van het jaar worden verdergezet, maar het is duidelijk dat het niet zal plaatsvinden voor het begin van de Olympische Spelen', die gepland zijn van 4 tot en met 20 februari, stelt woordvoerder Rupert Colville. Ook het verslag, dat zich in de laatste fase bevindt, komt er niet meteen. Voor het rapport gepubliceerd wordt, passeert het immers eerst langs de Chinese autoriteiten voor commentaar. Daarna wordt het pas openbaar gemaakt.

Bachelet vraagt al jaren 'zinvolle en ongehinderde toegang' tot Xinjiang. Het Mensenrechtencommissariaat zei ook al 'diep verontrust' te zijn over de conclusies die een expertengroep trok in haar rapport over de schendingen van de rechten van de Oeigoeren, een Turkssprekende moslimminderheid in China. De experts beschikten toen niet over bewijzen van een bloedbad op de Oeigoeren, maar toch waren 'de elementen van een doelbewuste genocide, zoals vastgelegd in het VN-verdrag over de voorkoming en de bestraffing van genocide, vastgesteld', klonk het.

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International worden Oeigoeren in Xinjiang niet alleen onderdrukt en gediscrimineerd, maar door Peking ook opgesloten in zogenaamde heropvoedingskampen. Peking ontkent in alle talen: het zou gaan om centra voor beroepsopleidingen, om de bevolking weg te houden van terrorisme en separatisme, na talrijke dodelijke aanslagen die worden toegeschreven aan islamitistische of separatistische Oeigoeren.

'China is klaar voor de komst van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties Michelle Bachelet naar China en voor haar bezoek aan Xinjiang', verklaarde Zhao Lijian, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar Peking weigert elk onderzoek van de VN in Xinjiang en stelt dat elk bezoek aan de regio 'vrienschappelijk' moet zijn.

