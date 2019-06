De lidstaten van de VN zijn tot een principeakkoord gekomen om de budgetten voor de wereldwijde vredesoperaties met 65 miljoen dollar te verminderen van juli 2019 tot juni 2020. Dat is vernomen bij diplomatieke bronnen.

In tegenstelling tot de voorbije jaren waren verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, eerder bescheiden in hun vraag om te snijden in de budgetten, verklaarde een bron. 'Er is gewoon minder om in te snijden', klinkt het bij een andere diplomaat. Voor de voorbije twaalf maanden bedroeg het jaarlijkse budget voor vredesoperaties, waarbij 100.000 Blauwhelmen werden ingezet, bijna 6,7 miljard dollar, terwijl dat de jaren voordien 8 miljard was.

Voor de nieuwe begroting hebben de financiële experts van de VN de lidstaten voorgesteld om het met 50 miljoen dollar minder te doen. De lidstaten zijn bij onderhandelingen overeengekomen om het budget met 65 miljoen dollar te verminderen, stellen de bronnen. Het vorige budget werd al eens verminderd met 122 miljoen dollar op vraag van de financiële experts van de VN.

Tijdens het weekend zullen de lidstaten de gesprekken over de begroting nog voortzetten. Ze zullen daarin vooral focussen op de duurste missies van de VN, zoals die in Mali, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo en Zuid-Soedan, aldus de bronnen nog.