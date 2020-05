De covid-19-pandemie kan een nog veel grotere voedselcrisis ontketenen dan dertien jaar geleden. Dat zegt Martin Cole, voormalig expert bij de Verenigde Naties op het vlak van voedselzekerheid. In 2007 en 2008 stegen de voedselprijzen zo fors dat er een enorme voedselschaarste ontstond.

De coronacrisis dreigt een nog veel grotere voedselcrisis te ontketenen, zegt Martin Cole van de Universiteit van Adelaide in Australië, aan het wetenschappelijk tijdschrift New Scientist. Martin Cole leidde het VN-expertenpanel dat al in maart waarschuwde dat de coronacrisis de voedselmarkten verder kon destabiliseren.

Door de economische recessie kunnen straks meer mensen geen voedsel meer betalen. 'Dat kan miljoenen mensen in extreme armoede brengen en we weten dat dit een grote impact heeft op de voedselzekerheid', zegt hij.

Dat is een groot verschil met dertien jaar geleden, toen er vooral een probleem van voedselbeschikbaarheid was. Nu is er wel voldoende voedsel beschikbaar, maar komt de toegang tot voedsel in het gedrang. Door logistieke problemen dreigt voedsel te bederven. Door economische problemen dreigen veel mensen geen voedsel meer te kunnen betalen.

Vorige maand waarschuwde het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties dat het aantal mensen met acute voedselonzekerheid dit jaar kon verdubbelen tot 265 miljoen als gevolg van de coronacrisis.

