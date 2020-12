Bij de opening van een virtuele klimaattop op de vijfde verjaardag van het Klimaatakkoord van Parijs heeft VN-secretaris-generaal Antonio Guterres de wereld opgeroepen om de klimaatnoodtoestand uit te roepen.

De Climate Ambition Summit 2020, georganiseerd door het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Naties en Frankrijk, is bedoeld om de inspanningen tegen de opwarming van de aarde nieuw leven in te blazen.

'Ik roep vandaag de wereldleiders op in hun land de klimaattoestand uit te roepen totdat de koolstofneutraliteit is bereikt', aldus Guterres. 'Er zijn nu al grote inspanningen nodig om de wereldwijde uitstoot tegen 2030 met 45 procent ten opzichte van het niveau van 2010 te verminderen.'

Virtuele top

De Klimaatconferentie in Glasgow, onder het voorzitterschap van het Verenigd Koninkrijk, werd vanwege de coronacrisis verschoven van november dit jaar naar 1 tot en met 12 november 2021.

Op deze tussentijdse virtuele top zullen landen, maar ook bedrijven en burgerbewegingen, hun plannen presenteren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, zoals afgesproken in het Parijs-akkoord.

Ongeveer 80 landen, waaronder de hele EU en al onze buurlanden, en circa 30 bedrijven en burgerbewegingen komen aan het woord. België zelf mag niet spreken vanwege een gebrek aan nieuwe engagementen.

Lees ook: België is gul met overheidssteun aan vervuilende industrie

Verenigde Staten

Opvallende afwezige op de top: de Amerikaanse regering van aftredend president Donald Trump. Onder Trump trokken de VS zich terug uit het akkoord van Parijs.

De verkozen president Joe Biden, die op 20 januari de eed aflegt, herhaalde zaterdag wel dat zijn land opnieuw zal toetreden tot het Parijs-akkoord.

'De Verenigde Staten zullen op de eerste dag van mijn presidentschap opnieuw toetreden', zei Biden de digitale klimaattop.

Biden bevestigde dat hij in de eerste 100 dagen van zijn ambtsperiode een klimaattop voor de grote economische mogendheden wil organiseren. Zijn regering zal de Amerikaanse klimaatdoelstellingen aanscherpen. Doel is om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul te herleiden. Biden kondigde aan dat hij naar jonge 'activisten' zou luisteren en met hen zou samenwerken.

De Climate Ambition Summit 2020, georganiseerd door het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Naties en Frankrijk, is bedoeld om de inspanningen tegen de opwarming van de aarde nieuw leven in te blazen.'Ik roep vandaag de wereldleiders op in hun land de klimaattoestand uit te roepen totdat de koolstofneutraliteit is bereikt', aldus Guterres. 'Er zijn nu al grote inspanningen nodig om de wereldwijde uitstoot tegen 2030 met 45 procent ten opzichte van het niveau van 2010 te verminderen.'De Klimaatconferentie in Glasgow, onder het voorzitterschap van het Verenigd Koninkrijk, werd vanwege de coronacrisis verschoven van november dit jaar naar 1 tot en met 12 november 2021. Op deze tussentijdse virtuele top zullen landen, maar ook bedrijven en burgerbewegingen, hun plannen presenteren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, zoals afgesproken in het Parijs-akkoord. Ongeveer 80 landen, waaronder de hele EU en al onze buurlanden, en circa 30 bedrijven en burgerbewegingen komen aan het woord. België zelf mag niet spreken vanwege een gebrek aan nieuwe engagementen.Lees ook: België is gul met overheidssteun aan vervuilende industrieOpvallende afwezige op de top: de Amerikaanse regering van aftredend president Donald Trump. Onder Trump trokken de VS zich terug uit het akkoord van Parijs.De verkozen president Joe Biden, die op 20 januari de eed aflegt, herhaalde zaterdag wel dat zijn land opnieuw zal toetreden tot het Parijs-akkoord.'De Verenigde Staten zullen op de eerste dag van mijn presidentschap opnieuw toetreden', zei Biden de digitale klimaattop.Biden bevestigde dat hij in de eerste 100 dagen van zijn ambtsperiode een klimaattop voor de grote economische mogendheden wil organiseren. Zijn regering zal de Amerikaanse klimaatdoelstellingen aanscherpen. Doel is om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul te herleiden. Biden kondigde aan dat hij naar jonge 'activisten' zou luisteren en met hen zou samenwerken.