Vliegtuigcrash Kazachstan: aantal overlevenden opgelopen tot 32

Tweeëndertig mensen hebben de crash van het passagiersvliegtuig van Azerbaijan Airlines woensdag in het westen van Kazachstan overleefd. Dat zeggen de autoriteiten. Eerder was sprake van 28 overlevenden.

Het toestel, een Embraer 190, vloog tussen Bakoe in Azerbeidzjan en Grozny in Tsjetsjenië. Het vliegtuig stortte neer nabij Aktau, aan de Kaspische Zee.

Volgens het parket overleefden 32 mensen de crash. De oorzaak van de crash is niet bekend. Aanvankelijk zei Azerbaijan Airlines dat het toestel in een vogelzwerm terechtkwam, maar de maatschappij trok dat later weer in.

Het Kazachse ministerie van Binnenlandse Zaken maakte bekend dat een onderzoek is opgestart voor ‘schending van de veiligheidsregels’ en de luchtvaartregels.

Volgens de luchtvaartmaatschappij zaten 62 passagiers en vijf bemanningsleden in het toestel. Van de inzittenden hadden er 37 de Azerbeidzjaanse nationaliteit. Er vlogen ook 6 Kazachen, 3 mensen uit Kirgizië en 16 Russen mee.